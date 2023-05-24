«Голиаф против Голиафа»: Apple столкнулась в суде с миллиардером

Десять лет назад Khosla Ventures инвестировала в компанию AliveCor, специализирующуюся на производстве устройств и программного обеспечения для мониторинга сердечной деятельности. Однако то, что могло бы стать многообещающим партнерством, после выпуска Apple Watch превратилось в судебный спор.

AliveCor утверждает, что Apple скопировала ее технологию мониторинга сердца и препятствует ее возможности предлагать свой собственный продукт на Apple Watch. Стартап со своей технологией, одобренной FDA, теперь борется за то, чтобы доказать свою правоту против Apple в суде.

Apple, в свою очередь, утверждает, что претензии AliveCor по поводу нарушения патентов и антимонопольного законодательства необоснованны, и начала судебную «контратаку».

Это столкновение происходит на фоне продолжающегося роста рынка носимых медицинских устройств, который, по оценкам, достигнет 132,5 миллиарда долларов к 2031 году.