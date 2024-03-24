Голландцев лишили доступа к двум онлайн-библиотекам

BREIN утверждает, что обе платформы предлагают огромное количество защищенных авторским правом материалов, включая электронные книги, нанося авторам и издателям «значительный финансовый ущерб». Они выступают за использование легальных способов, таких как библиотеки, которые часто предоставляют доступ к электронным книгам. Судебное постановление, вынесенное окружным судом Роттердама, направлено против местного интернет-провайдера. Однако ожидается, что все крупные провайдеры в Нидерландах будут выполнять блокировку.

Постановление о блокировке «динамическое», что дает правообладателям возможность обновлять целевые домены и IP-адреса в случае, если сайты попытаются обойти блокировку. Это также распространяется на зеркала сайтов.

Такой подход ранее подвергся критике со стороны интернет-провайдера KPN, который утверждал, что эти постановления слишком широки. Однако суд поддержал систему, сославшись на ее успешный опыт.

Еще больше усиливая давление, BREIN раскрыла информацию о сотрудничестве Google в этом деле. После уведомления о решении суда Google удалит заблокированные домены из результатов поиска в Нидерландах.