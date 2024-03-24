Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 24 марта 2024, 03:45
1 мин.

Голландцев лишили доступа к двум онлайн-библиотекам

Суд постановил их заблокировать
Борьба с онлайн-пиратством в Нидерландах приняла новый оборот: голландский суд вынес решение о блокировке двух популярных «теневых библиотек»: Anna’s Archive и LibGen. Этот шаг был предпринят после обращения местной антипиратской группы BREIN, выступающей от имени издательской индустрии.

BREIN утверждает, что обе платформы предлагают огромное количество защищенных авторским правом материалов, включая электронные книги, нанося авторам и издателям «значительный финансовый ущерб». Они выступают за использование легальных способов, таких как библиотеки, которые часто предоставляют доступ к электронным книгам. Судебное постановление, вынесенное окружным судом Роттердама, направлено против местного интернет-провайдера. Однако ожидается, что все крупные провайдеры в Нидерландах будут выполнять блокировку.

Постановление о блокировке «динамическое», что дает правообладателям возможность обновлять целевые домены и IP-адреса в случае, если сайты попытаются обойти блокировку. Это также распространяется на зеркала сайтов.

Такой подход ранее подвергся критике со стороны интернет-провайдера KPN, который утверждал, что эти постановления слишком широки. Однако суд поддержал систему, сославшись на ее успешный опыт.

Еще больше усиливая давление, BREIN раскрыла информацию о сотрудничестве Google в этом деле. После уведомления о решении суда Google удалит заблокированные домены из результатов поиска в Нидерландах.

Источник:Torrent Freak
Автор:Максим Многословный
Теги:
#книги
,
#библиотека
,
#суд
,
#пиратство