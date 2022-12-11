Голландия — страна цветов: нидерландцы начали использовать майнинг для выращивания тюльпанов

Дело в том, что вычислительные машины при майнинге выделяют много тепла. Цветоводы решили не расходовать его зря. Теперь оно обогревает оранжерею, где растут тюльпаны. Это сокращает зависимость фермеров от газа, цена которого резко выросла после того, как Россия ввела войска на Украину.

Серверы в оранжерее, в свою очередь, питаются от солнечной энергии с крыши. Это снижает обычно огромные затраты на электроэнергию для майнинга. «Мы думаем, что с таким способом обогрева нашей теплицы, а также с заработком на биткойнах, у нас беспроигрышная ситуация», — заявили цветоводы.