Голландская ASML не хочет прекращать экспорт в Китай по велению США

Он сказал, что под давлением США правительство Нидерландов уже ограничило экспорт самых современных литографических машин ASML в Китай с 2019 года, что, по его словам, пошло на пользу американским компаниям.

В то время как 15% продаж ASML приходится на Китай, у американских поставщиков оборудования для чипов "этот показатель составляет 25, а иногда и более 30%", – заявил Веннинк.

В ответ на заявления США о том, что передовые чипы, принадлежащие Китаю, представляют угрозу национальной безопасности из-за военного применения и роста изучения искусственного интеллекта, Веннинк сказал: