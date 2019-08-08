Голландская полиция случайно разослала жителям порно, пытаясь расследовать дело о пожаре

Конечно, случайно. Вместо ссылки на видео для взрослых должны были разместить ссылку на официальный сайт полиции. Сообщение получили 1900 человек. Трудно представить, что они могли подумать.

Осознав ошибку, полиция отправила следом второе сообщение с правильной ссылкой. И заявила, что сожалеет о случившемся. Видео, на которое вела ссылка, уже удалено.

Пожар произошёл в небольшом городе в провинции Оверэйссел на востоке Нидерландов. В результате инцидента погиб 22-летний мужчина. Сообщается, что полиция уже задержала предположительного виновника пожара.

Фото: The Next Web