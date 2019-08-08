Ferra

Голландская полиция случайно разослала жителям порно, пытаясь расследовать дело о пожаре

Новые технологии подвели
Голландская полиция сделала SMS-рассылку для всех очевидцев пожара в жилом доме, в ходе которого погиб мужчина. В ней она попросила предоставить информацию о событии, которая могла бы помочь следствию, а ещё… отправила ссылку на порноролик.

Конечно, случайно. Вместо ссылки на видео для взрослых должны были разместить ссылку на официальный сайт полиции. Сообщение получили 1900 человек. Трудно представить, что они могли подумать.

Осознав ошибку, полиция отправила следом второе сообщение с правильной ссылкой. И заявила, что сожалеет о случившемся. Видео, на которое вела ссылка, уже удалено.

Пожар произошёл в небольшом городе в провинции Оверэйссел на востоке Нидерландов. В результате инцидента погиб 22-летний мужчина. Сообщается, что полиция уже задержала предположительного виновника пожара.

Фото: The Next Web

Самое читаемое