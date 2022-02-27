Голландские военные закупят систему Smart Shooter для борьбы с беспилотниками

Нидерланды приобретут систему Smash AD в дополнение к предыдущим заказам компании Smart Shooter. Шарон Алони, вице-президент по исследованиям и разработкам компании, сказал, что система является частью более широкого семейства решений Smart Shooter, с некоторыми дополнительными усовершенствованиями, сделанными для борьбы с беспилотниками.

Компания Smart Shooter не сообщила стоимость контракта, а правительство Нидерландов не ответило на запрос Defense News. Михал Мор, основатель и генеральный директор Smart Shooter, надеется, что этот контракт приведет к новым сделкам в НАТО и европейских странах. Компания имеет местный офис в Германии и дочернее предприятие в США.

Мор добавил, что рынок для технологии Smash на винтовках связан с преобразованием оптики и управления огнем, подобно тому, как навигационные приложения изменили использование смартфонов.