Голливуд бросил вызов пиратам, нацелившись на сайты

Ривкин описал последствия пиратства, заявив, что из-за него теряются «сотни тысяч рабочих мест» и более «миллиарда долларов в продажах билетов в кинотеатры». Так, компания Muso сообщала, что в период с 2019 по 2023 год число посещений пиратских сайтов в мире увеличилось на 12%, причем лидером по этому показателю стали… США.

В качестве решения Ривкин предлагает блокировку сайтов. Этот подход позволит создателям контента для кино, телевидения, музыки и книг обращаться в суд с просьбой заставить интернет-провайдеров блокировать доступ к пиратским сайтам.

Эта стратегия не нова. В 2012 году MPA поддержала противоречивый закон США SOPA, который столкнулся с яростным сопротивлением из-за потенциальных нарушений свободы слова. Ривкин утверждает, что подобные опасения беспочвенны, а вот EFF, группа по защите цифровых прав, с этим не согласна. Кэтрин Трендакоста, директор EFF, осуждает подход MPA, заявляя, что угрожать свободе слова под видом защиты интеллектуальной собственности «в корне неправильно».