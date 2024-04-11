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Наука и технологии
Опубликовано 11 апреля 2024, 12:45
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Голливуд бросил вызов пиратам, нацелившись на сайты

Что… вызывает споры
Motion Picture Association (MPA), представляющая крупнейшие голливудские студии, вновь начинает войну с пиратством. Генеральный директор Чарльз Ривкин на CinemaCon в Лас-Вегасе объявил о планах сотрудничества с законодателями по ограничению доступа к сайтам, предлагающим пиратский контент.
Голливуд бросил вызов пиратам, нацелившись на сайты
© Ferra

Ривкин описал последствия пиратства, заявив, что из-за него теряются «сотни тысяч рабочих мест» и более «миллиарда долларов в продажах билетов в кинотеатры». Так, компания Muso сообщала, что в период с 2019 по 2023 год число посещений пиратских сайтов в мире увеличилось на 12%, причем лидером по этому показателю стали… США.

В качестве решения Ривкин предлагает блокировку сайтов. Этот подход позволит создателям контента для кино, телевидения, музыки и книг обращаться в суд с просьбой заставить интернет-провайдеров блокировать доступ к пиратским сайтам.

Эта стратегия не нова. В 2012 году MPA поддержала противоречивый закон США SOPA, который столкнулся с яростным сопротивлением из-за потенциальных нарушений свободы слова. Ривкин утверждает, что подобные опасения беспочвенны, а вот EFF, группа по защите цифровых прав, с этим не согласна. Кэтрин Трендакоста, директор EFF, осуждает подход MPA, заявляя, что угрожать свободе слова под видом защиты интеллектуальной собственности «в корне неправильно».

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#критика
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#пиратство
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#Голливуд
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#сша