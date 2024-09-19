Голливуд всё ближе к ИИ: новое партнерство Lionsgate

Сделка, о которой было объявлено на этой неделе, предоставит Runway доступ к обширным архивам Lionsgate для создания специального ИИ-инструмента для создания видео. Ожидается, что этот инструмент поможет режиссерам и другим работникам дополнить свою работу и упростить производственный процесс. Хотя некоторые считают это партнерство позитивным событием, оно также вызвало обеспокоенность по поводу потенциального влияния на рабочие места в сфере.

Это заявление было сделано в то время, когда индустрия развлечений борется с растущим влиянием ИИ. Профсоюзы, такие как SAG-AFTRA, ведут переговоры об усилении защиты от использования искусственного интеллекта для замены актеров-людей. Губернатор Калифорнии также недавно подписал закон, направленный на защиту актеров от ИИ-клонирования без согласия.