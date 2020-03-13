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«Голодание» помогло убить раковые клетки
Речь, конечно, не о голодании самого пациента
Учёные из Университета Джонса Хопкинса обнаружили, что с онкозаболеваниями могут успешно бороться статины — фармацевтические препараты для снижения уровня холестерина в крови человека. Вызванное ими «голодание» помогло убить раковые клетки.
Учёные проанализировали около 2500 препаратов, одобренных американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Задачей исследователей было обнаружить среди них самые эффективные для уничтожения раковых клеток с определённой мутацией. Главными претендентами на эту роль оказались статины, в частности питавастатин.
Препараты заставили раковые клетки «голодать» до смерти, то есть не потреблять питательные вещества. Дело в том, что статины блокируют образование важной молекулы GGPP, которая является ключевым компонентом для выживания раковой клетки.