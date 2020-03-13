«Голодание» помогло убить раковые клетки

Учёные проанализировали около 2500 препаратов, одобренных американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Задачей исследователей было обнаружить среди них самые эффективные для уничтожения раковых клеток с определённой мутацией. Главными претендентами на эту роль оказались статины, в частности питавастатин.

Препараты заставили раковые клетки «голодать» до смерти, то есть не потреблять питательные вещества. Дело в том, что статины блокируют образование важной молекулы GGPP, которая является ключевым компонентом для выживания раковой клетки.