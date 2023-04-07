Голодание снизило риск диабета 2 типа

Учёные пришли к выводу, что соблюдение диеты с временными ограничениями и прерывистым голоданием может помочь снизить вероятность развития диабета второго типа. «Люди, которые голодали три дня в неделю, питаясь в эти дни только между 8:00 и 12:00 часами, показали большую толерантность к глюкозе через шесть месяцев, чем те, кто придерживался ежедневной низкокалорийной диеты», — рассказали исследователи.

Отмечается, что почти 60% случаев диабета второго типа можно отсрочить или предотвратить, изменив диету и образ жизни.

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