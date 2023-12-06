Голограмма в ваших руках: новый дисплей за $300 выйдет уже в 2024 году

На Kickstarter обещают отправить заказы к июню 2024 года.

Ранее Apple представила в iPhone 15 новую функцию защиты, направленную на борьбу с мошенничеством и обеспечение подлинности устройства. Компания встроила в упаковку смартфона механизм, основанный на ультрафиолетовом излучении. При соответствующем освещении этот механизм проявляет уникальные голограммы и QR-коды, однако китайцы достаточно быстро научились их подделывать.