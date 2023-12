Голограмма в ваших руках: новый дисплей за $300 выйдет уже в 2024 году

Встречайте Looking Glass Go

Looking Glass, новатор в области 3D-дисплеев, представляет свое последнее чудо: Looking Glass Go. Этот шестидюймовый складной дисплей, оснащенный голографической технологией, не только ультрапортативен, но и может похвастаться в 10 раз более тонким дизайном, чем его предшественники.