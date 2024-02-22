Голограммы стали лучше: ученые создали «безупречные с любого угла» экраны

Скрупулезно настроив метаповерхности, исследователи создали систему, которая управляет светом для отображения определенной информации под определенными углами. Это позволяет отображать различные изображения в зависимости от того, где стоит наблюдатель.

В ходе экспериментов метаповерхность успешно генерировала отчетливые 3D-голографические изображения при углах обзора до 70 градусов. Еще более удивительно то, что одна метаповерхность может отображать различные изображения в зависимости от поляризации света, добавляя еще один уровень сложности и настройки.

Профессор Ро считает, что эта технология может выйти далеко за рамки голографических дисплеев. Он видит потенциальное применение в виртуальной и дополненной реальности, где можно создавать реалистичные и интерактивные среды, а также в зашифрованном изображении и безопасном хранении информации.