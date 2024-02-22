Голограммы стали лучше: ученые создали «безупречные с любого угла» экраны

Голограммы стали лучше: ученые создали «безупречные с любого угла» экраныИ в чем их полезность
Голограммы, зависящие от угла наклона, созданные с помощью метаповерхностей. Эта технология позволяет голограммам отображать различные изображения в зависимости от положения зрителя, обеспечивая по-настоящему многомерное голографическое восприятие.
Традиционно создание голограмм, которые выглядят одинаково под разными углами, было серьезным препятствием. Дисперсия света — способ распространения световых волн — становится трудно контролируемой, что делает равномерную и качественную визуализацию сложной задачей. Но команда POSTECH под руководством профессора Джунсука Ро и кандидата наук Джухуна Кима добилась этого с помощью метаповерхностей. Эти микроскопические наноструктуры, которые примерно в 100 раз тоньше человеческого волоса, могут манипулировать светом с невероятной точностью.
Скрупулезно настроив метаповерхности, исследователи создали систему, которая управляет светом для отображения определенной информации под определенными углами. Это позволяет отображать различные изображения в зависимости от того, где стоит наблюдатель.
В ходе экспериментов метаповерхность успешно генерировала отчетливые 3D-голографические изображения при углах обзора до 70 градусов. Еще более удивительно то, что одна метаповерхность может отображать различные изображения в зависимости от поляризации света, добавляя еще один уровень сложности и настройки.
Профессор Ро считает, что эта технология может выйти далеко за рамки голографических дисплеев. Он видит потенциальное применение в виртуальной и дополненной реальности, где можно создавать реалистичные и интерактивные среды, а также в зашифрованном изображении и безопасном хранении информации.