"Голос народа — голос Бога": Маск разблокировал Трампа в Twitter после всеобщего голосования

В пятницу вечером Маск опубликовал опрос, в котором людям предлагалось проголосовать за то, должен ли Twitter разблокировать бывшего президента США. Двадцать четыре часа спустя голосование закрылось, и Маск объявил, что Трамп действительно будет восстановлен в должности. Фраза "Vox Populi, Vox Dei", которая присутствует в соответствующем твите в переводе с латыни означает "Голос народа — голос Бога".

Вскоре после этого @realDonaldTrump (учетная запись Трампа) снова появилась в сети, но он еще не написал ни одного твита.

Вариант восстановления Трампа на платформе набрал 51,8 процента из 15 085 458 голосов. Пока продолжался опрос, Маск заявил, что в какой-то момент он набирал миллион голосов в час.

Напомним, что в начале этого года Трамп заявил, что не вернется на платформу, даже если его аккаунт будет восстановлен. К тому же сейчас у него есть своя соцсеть Truth Social