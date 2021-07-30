Голосового помощника Apple обвинили в нелюбви к Китаю

Apple заявила, что проблема возникла из-за технических настроек, которые позволяли Siri читать только название страны, если две страны имеют одинаковое количество золотых медалей. Эту проблему должны были исправить.

Китайские пользователи успели загрузить видео, на которых Siri пытается озвучить медальный зачёт. В ролике показано, что Япония получила 11 золотых медалей, за ней следуют США и Китай, у каждой по 10 медалей, а затем Россия с семью медалями. Однако Siri не стала называть число медалей у Китая.

Люди начали писать, что так могло произойти из-за того, что Apple намеренно игнорирует Китай по причине политической напряжённости между Поднебесной и США.