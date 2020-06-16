Голосовой ассистент ответил на звонок вместо абонента и затроллил “спамеров”

Записью в своем аккаунте в Twitter поделился художник Артем Лоскутов, который отметил, что фирменный голосовой помощник работает в качестве автоответчика к его номеру от “Тинькофф Мобайл”. Так, согласно опубликованной записи, сотрудники "Альфа-Банка" хотели предложить абоненту открыть новую карту, однако вместо разговора с потенциальным клиентом пришлось общаться с голосовым помощником от "Тинькофф".

Представители самого банка, в свою очередь, рассказали, что обычно ассистент предлагает звонящему записать сообщение, а затем, после расшифровки, передает его владельцу. Однако если номер звонящего входит в список нежелательных номеров, а также в том случае, если ассистент сам распознал спам-вызов, включается экспериментальный сценарий.

Так, помощник может начать повторять фразы звонящего, что побуждает “спамеров” прекратить звонок. Кроме того, данный механизм дает возможность роботу больше времени на выяснение того, что именно хочет звонящий получить от абонента.По словам представителей банка, интегрирование спам-сценария позволило ассистенту чаще получать необходимые ответы от звонящих.