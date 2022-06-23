Голосовой помощник Amazon Alexa заговорит голосом ваших погибших родственников

И для этого понадобится лишь 1 минута аудиозаписи человека

Старший вице-президент Amazon Alexa Рохит Прасад представил новую возможность голосового помощника: способность имитировать голос. До сих пор нет никакой информации о том, когда и будет ли эта функция представлена публике, сообщает Engadget.