Голосовой помощник Amazon поймали на «обелении» компании

Однако то же самое нельзя сказать о ее комментариях по поводу других технологических гигантов. Alexa охотно критикует Apple, называя ее «олигополией», и обвиняет Google в нарушении прав на частную жизнь. Интересно, что на вопрос о том, являются ли Google, Microsoft или Walmart монополиями, Alexa, как правило, отвечает утвердительно, но при этом избегает прямого ответа на вопрос о том, нарушил ли Amazon антимонопольное законодательство.

Для сравнения, Google Assistant и Apple Siri, которые конкурируют с Alexa, признают наличие государственных антимонопольных исков против своих компаний. Siri часто критикует Apple, но при этом удобно избегает прямого ответа на вопрос, является ли Apple монополистом.

Эти результаты вызывают вопросы о потенциальной предвзятости и подчеркивают сложности, связанные с ролью цифровых помощников, которые с каждым годом становятся все умнее, в предоставлении объективной информации.