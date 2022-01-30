Голосовой помощник Apple допускает глупую ошибку

Как рассказал автор MacRumors, его день рождения в апреле и ему ещё 27 лет. Однако Siri отвечает, что ему уже 28 лет. Дело, вероятно, в том, что голосовой помощник принимает во внимание только год рождения человека, а не месяц или день. Доказательством этому служит то, что Siri верно определяет возраст тех, чей день рождения в 2022 году уже прошёл.

Эту ошибку должно быть легко исправить. Обратите внимание: если Siri не знает ваш возраст, возможно, вы не добавили дату своего рождения в карточку контакта iPhone. Голосовой помощник так же неверно определяет возраста людей из контактов.