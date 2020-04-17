Голосовой помощник Apple напугал пользователей предсказанием скорого конца света

Как сообщило издание Fast Company, некоторые люди задавали Siri бесполезные вопросы от скуки, например, такие: «Сколько ещё времени осталось до конца 2020?» («Hey Siri, how long until 2020 ends?»). Корректный ответ звучал бы так: 258 дней. Однако Siri отвечает по-другому. Голосовой помощник утверждает, что осталось лишь несколько часов или минут. Это, конечно, похоже на жутковатое предсказание конца света.

На самом деле, Siri не предсказательница. И такой ответ голосового ассистента даже не шутка, а простой баг. Дело в том, что «2020» Siri воспринимает как указание времени — 20:20. Соответственно, голосовой помощник подсчитывает оставшееся время до этого часа.