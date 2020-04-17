Наука и технологии
Сегодня 14:29
Голосовой помощник Apple напугал пользователей предсказанием скорого конца света
Но это был просто баг
Голосовой помощник Apple — Siri — напугал пользователей предсказанием скорого конца света. Если спросить его, сколько осталось до конца 2020 года, он может ответить не самым обнадёживающим образом.
Как сообщило издание Fast Company, некоторые люди задавали Siri бесполезные вопросы от скуки, например, такие: «Сколько ещё времени осталось до конца 2020?» («Hey Siri, how long until 2020 ends?»). Корректный ответ звучал бы так: 258 дней. Однако Siri отвечает по-другому. Голосовой помощник утверждает, что осталось лишь несколько часов или минут. Это, конечно, похоже на жутковатое предсказание конца света.
На самом деле, Siri не предсказательница. И такой ответ голосового ассистента даже не шутка, а простой баг. Дело в том, что «2020» Siri воспринимает как указание времени — 20:20. Соответственно, голосовой помощник подсчитывает оставшееся время до этого часа.