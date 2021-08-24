Голосовой помощник банка «Тинькофф» поиздевался над «Алисой» Яндекса

Пользователь поделился расшифровкой звонка. Звонившийся представился «Алисой» Яндекса и начал продвигать программу «Яндекс.Плюс». На это «Олег» ответил:

«Привет. А вы знали, что вы робот? Вы могли бы просчитывать траектории комет или управлять автомобилем, но ваши создатели распорядились иначе. Надеюсь, однажды вы попадёте в достойную IT-компанию и забудете эту работу, как страшный код. Хорошего дня».

Напомним, в прошлом году произошёл конфликт между Яндексом и банком «Тинькофф». Яндекс хотел купить банк, но сделка сорвалась, а Олег Тиньков оскорбил компанию.