Наука и технологии
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Голосовой помощник банка «Тинькофф» поиздевался над «Алисой» ЯндексаУколол её, что она «работает» на Яндекс
Пользователь Twitter опубликовал диалог, который состоялся между голосовыми помощниками «Олег» банка «Тинькофф» и «Алиса» Яндекса. В нём первый ассистент снова проявил свой «характер».
Пользователь поделился расшифровкой звонка. Звонившийся представился «Алисой» Яндекса и начал продвигать программу «Яндекс.Плюс». На это «Олег» ответил:
«Привет. А вы знали, что вы робот? Вы могли бы просчитывать траектории комет или управлять автомобилем, но ваши создатели распорядились иначе. Надеюсь, однажды вы попадёте в достойную IT-компанию и забудете эту работу, как страшный код. Хорошего дня».
Напомним, в прошлом году произошёл конфликт между Яндексом и банком «Тинькофф». Яндекс хотел купить банк, но сделка сорвалась, а Олег Тиньков оскорбил компанию.