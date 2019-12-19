Голосовой помощник Google научился стирать из памяти нежелательные запросы пользователя

Иногда голосовой помощник выхватывает из обычного разговора слова-триггеры и начинает записывать следующий за ними фрагмент речи, чтобы выполнить команду. Новая опция устраняет именно этот недочёт. Теперь в Google Assistant есть функция отмены обработки последних команд.

Чтобы устройство удалило последний нежелательный запрос и прекратило его обрабатывать, нужно сказать фразу активации и «Это было не для тебя». Кроме того, пользователь сможет редактировать историю команд за сутки. Новая опция уже стала доступна англоязычным владельцам колонок с Google Assistant и вскоре появится в других регионах.