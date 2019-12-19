Наука и технологии
Сегодня 11:59
Голосовой помощник Google научился стирать из памяти нежелательные запросы пользователя
«Это было не для тебя»
Некоторые пользователи относятся к «умным» колонкам с подозрением, так как переживают, что те могут «услышать» не то, что нужно. Команда Google решила успокоить владельцев колонок и добавила в голосовой помощник новую опцию. Благодаря нововведению Google Assistant может «забывать» определённые запросы пользователя.
Иногда голосовой помощник выхватывает из обычного разговора слова-триггеры и начинает записывать следующий за ними фрагмент речи, чтобы выполнить команду. Новая опция устраняет именно этот недочёт. Теперь в Google Assistant есть функция отмены обработки последних команд.
Чтобы устройство удалило последний нежелательный запрос и прекратило его обрабатывать, нужно сказать фразу активации и «Это было не для тебя». Кроме того, пользователь сможет редактировать историю команд за сутки. Новая опция уже стала доступна англоязычным владельцам колонок с Google Assistant и вскоре появится в других регионах.