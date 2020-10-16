Наука и технологии
Сегодня 15:59
Голосовой помощник Google поможет найти песню по насвистыванию или мычанию
Удобная опция
Google запустила новую функцию для голосового помощника Google Assistant. Она позволит легко найти песню, которая «застряла у вас в голове». Нужно просто насвистывать или напевать мотив. Знать слова и имя артиста не обязательно.
Чтобы воспользоваться функцией, нужно будет открыть последнюю версию приложения Google или найти виджет Google Search, нажать на иконку микрофона и сказать «что это за песня?». Также предусмотрена новая кнопка Search a song. Затем нужно напевать или мычать мелодию в течение 10-15 секунд. С Google Assistant это ещё проще: нужно лишь сказать «Окей, Google, что это за песня?».
Google определит песню с помощью алгоритмов машинного обучения. Разработчики утверждают, что напевать максимально точно не надо. Google предложит варианты песен, а пользователь затем выберет подходящий.
Пока опция доступна только на английском языке на iOS и на 20 языках на Android.