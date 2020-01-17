Голосовой помощник iPhone включил жителям Прибалтики гимн СССР вместо национального

Siri находит музыку при помощи музыкального сервиса Spotify. Скорее всего, корень ошибки кроется в том, как устройства Apple взаимодействуют с сервисом. СМИ также сообщают, что голосовой ассистент Google включает из Spotify корректные гимны.

В 2019 году компания Loup Ventures провела соревнование голосовых ассистентов от Apple, Google и Amazon. По результатам тестов первое место занял Google Assistant. Он распознал 100% вопросов и команд и смог дать верный ответ на 92,9% из них. Siri же отдали второе место. Она смогла распознать 99,8% команд и правильно ответила в 83,1% случаев.