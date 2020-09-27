Наука и технологии
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Голосовой помощник Siri назвал террористами американских полицейских
Ошибку уже исправили
Недавно американские пользователи обнаружили, что на вопрос «Где террористы?» голосовой помощник Siri указывает на местное отделение полиции. Apple сообщила, что уже исправила ошибку.
В сети опубликовали несколько видео, на которых Siri показывает список местных отделений правоохранительных органов в ответ на запрос о местоположении террористов.
После этого Apple заверила пользователей, что путаница произошла непреднамеренно. Компания ни в коем случае не критикует полицию в разгар беспорядков в США. Многие заметили, что ошибка действительно выглядит странно на фоне широкого общественного движения против полицейского беспредела, которое сейчас активно в США. Apple заявила, что Siri просто неправильно истолковала запрос.
Стоит отметить, что саму Siri уже не раз критиковали, называя «самым глупым голосовым помощником».