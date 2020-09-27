Голосовой помощник Siri назвал террористами американских полицейских

В сети опубликовали несколько видео, на которых Siri показывает список местных отделений правоохранительных органов в ответ на запрос о местоположении террористов.

После этого Apple заверила пользователей, что путаница произошла непреднамеренно. Компания ни в коем случае не критикует полицию в разгар беспорядков в США. Многие заметили, что ошибка действительно выглядит странно на фоне широкого общественного движения против полицейского беспредела, которое сейчас активно в США. Apple заявила, что Siri просто неправильно истолковала запрос.

Стоит отметить, что саму Siri уже не раз критиковали, называя «самым глупым голосовым помощником».