Голосовой помощник Тинькофф впервые сыграет в спектакле

Спектакль поставлен по мотивам произведений братьев Стругацких. Ознакомиться с ним можно в мобильном приложении МХТ. Он будет доступен в течение месяца только для клиентов Тинькофф. Со 2 октября доступ к аудиоспектаклю получат все остальные пользователи приложения МХТ, но за деньги.

Особенность постановки — в использовании технологий дополненной реальности (AR). Она поможет оживить различные элементы городской инфраструктуры.

Голосовой ассистент Олег играет в роли помощника Привалова, который поддерживает другого главного героя. В банке Тинькофф считают, что присутствие Олега в звуковом спектакле полезно для того, чтобы «люди привыкали к голосовому помощнику, который будет в их жизни, могли лучше узнать его и проникнуться симпатией».