Голосовые сообщения россиян во «ВКонтакте» научились автоматически переводить в текст

Как пишут представители соцсети в пресс-релизе, узнать содержание голосового сообщения можно будет даже тогда, когда не хочется или нет возможности его послушать. Нужно будет лишь нажать на кнопку и прочитать расшифрованный текст.

Пока нововведение находится в тестовом режиме — доступно только участникам VK Testers. Кроме того, опция работает на iOS на базе сторонней технологии.

В дальнейшем, на втором этапе тестирования, разработчики задействуют собственную технологию для распознавания речи. Она основана на нейросети, которая обучается русскоязычному сленгу. Сообщается, что в будущем технологию смогут использоваться для поиска по сообщениям с учётом голосовых.