Голосовых помощников научат отвечать людям, даже когда к ним не обращаются

Голосовой ассистент сможет самостоятельно определять, когда человек разговаривает с ним, а когда с кем-то другим. При этом пользователю даже не нужно будет сначала называть имя голосового помощника (например, Алиса). Сейчас без этого слова-триггера системы не начинают реагировать. Также новая технология поможет сделать ответы ассистента более приближёнными к человеческой речи.

Учёные в ходе работы над системой также заметили любопытную особенность: если люди обращаются к голосовому помощнику, то они упрощают свою речь, делают её более разборчивой и громкой.