Голосовых помощников проверили на сообразительность и выбрали лучшего

Они основывались на том, как много фраз каждый ассистент распознал правильно, сколько запросов пропустил, и на сколько вопросов ответил верно.

Вопросы были разбиты на пять категорий: местные (о местоположении различных заведений), покупки, навигация, информация, команды (например, просьбы напомнить о чём-либо).

По результатам анализа тестов первое место занял Google Assistant. Он распознал 100% вопросов и команд, на 92,9% из них смог дать ответ или выполнить необходимое действие.

Второе место отдали Siri. Он распознал 99,8% команд и правильно ответил в 83,1% случаев. Alexa от Amazon оказался хуже всех: распознал 99,9% фраз, но смог ответить только на 79,8%.

Помощников тестировали как на iOS, так и на Android.