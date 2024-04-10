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Наука и технологии
Опубликовано 10 апреля 2024, 11:15
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Головная боль, синяки: пользователи VR-шлема Apple поделились проблемами

И всё это за $3500
Пользователи новой VR-гарнитуры Apple Vision Pro испытывают проблемы со здоровьем, связанные с ношением устройства. Они пишут о таких проблемах, как головные боли, боли в шее и даже синяки под глазами.
Головная боль, синяки: пользователи VR-шлема Apple поделились проблемами
© Ferra

Эмили Олман, например, утверждает, что у нее появились синяки под глазами из-за давления гарнитуры на щеки. Ян Бикрафт, другой пользователь, сообщил о боли в основании черепа и верхней части спины.

Недовольство не ограничивается единичными случаями. Жалобы на головные боли, напряжение глаз и общий дискомфорт от веса гарнитуры появились и на форумах Reddit. Некоторые пользователи нашли облегчение благодаря модифицированным ремешкам или аксессуарам сторонних производителей, но другие продолжают «превозмогать».

Apple на просьбу дать комментарий отправила журналистов к своим существующим рекомендациям для пользователей. В этих рекомендациях советуют делать перерывы каждые 20−30 минут во время начального использования и полностью прекратить использование, если возникает дискомфорт. В частности, Apple не рекомендует продолжать пользоваться устройством, если у пользователя возникает напряжение глаз, головная боль или боль любого другого характера.

Являются ли эти проблемы следствием недостатков конструкции или просто требуют периода адаптации, пока неясно.

Источник:MacRumors
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Головная боль
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#Apple
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#Vision Pro
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#критика