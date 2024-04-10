Головная боль, синяки: пользователи VR-шлема Apple поделились проблемами

Эмили Олман, например, утверждает, что у нее появились синяки под глазами из-за давления гарнитуры на щеки. Ян Бикрафт, другой пользователь, сообщил о боли в основании черепа и верхней части спины.

Недовольство не ограничивается единичными случаями. Жалобы на головные боли, напряжение глаз и общий дискомфорт от веса гарнитуры появились и на форумах Reddit. Некоторые пользователи нашли облегчение благодаря модифицированным ремешкам или аксессуарам сторонних производителей, но другие продолжают «превозмогать».

Apple на просьбу дать комментарий отправила журналистов к своим существующим рекомендациям для пользователей. В этих рекомендациях советуют делать перерывы каждые 20−30 минут во время начального использования и полностью прекратить использование, если возникает дискомфорт. В частности, Apple не рекомендует продолжать пользоваться устройством, если у пользователя возникает напряжение глаз, головная боль или боль любого другого характера.

Являются ли эти проблемы следствием недостатков конструкции или просто требуют периода адаптации, пока неясно.