Головная компания «Яндекса» перезапустит бизнес под новым названием

Реструктуризация предполагает разделение бизнеса на российский и международный сегменты, при этом российский бизнес переходит под контроль «менеджмента», а Yandex N.V. выходит из состава владельцев российских операций.

Ожидается, что международная часть облачных, автономных транспортных, образовательных и краудсорсинговых платформ «Яндекса» перейдет к голландской компании.

Реструктуризация, получившая название Project LEFT, направлена на создание новой компании, которая намерена стать «ведущим технологическим игроком в Европе и на Ближнем Востоке».

Название нового бренда и компании пока не объявлено. Штаб-квартира Yandex N.V. находится в Амстердаме, а основные офисы - в Тель-Авиве и Белграде.