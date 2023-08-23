Головная компания «Яндекса» перезапустит бизнес под новым названием

Головная компания «Яндекса» перезапустит бизнес под новым названиемКоторый пока что неизвестен
Голландская компания Yandex N.V., холдинговая компания «Яндекса», готовится к перезапуску своего международного бизнеса под новым брендом в рамках проводимой корпоративной реструктуризации, сообщает Интерфакс.
Реструктуризация предполагает разделение бизнеса на российский и международный сегменты, при этом российский бизнес переходит под контроль «менеджмента», а Yandex N.V. выходит из состава владельцев российских операций.
Ожидается, что международная часть облачных, автономных транспортных, образовательных и краудсорсинговых платформ «Яндекса» перейдет к голландской компании.
Реструктуризация, получившая название Project LEFT, направлена на создание новой компании, которая намерена стать «ведущим технологическим игроком в Европе и на Ближнем Востоке».
Название нового бренда и компании пока не объявлено. Штаб-квартира Yandex N.V. находится в Амстердаме, а основные офисы - в Тель-Авиве и Белграде.