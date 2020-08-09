Головокружение при вставании связали с риском старческого слабоумия

При резком изменении положения тела, например при вставании, наблюдается резкое снижение артериального давления и недостаточный приток крови к головному мозгу. У человека темнеет в глазах, он испытывает головокружение. Может даже случиться обморок. Причина ортостатического коллапса — нарушенный тонус сосудов. Чаще всего такое состояние встречается у подростков и пожилых людей.

Учёные предположили, что ортостатический коллапс может быть фактором риска деменции, или старческого слабоумия. Исследователи изучили данные 2131 добровольца в возрасте старше 73 лет. Ни у кого из них на момент начала исследования деменции не было.

В течение 12 лет наблюдений слабоумие диагностировали у 21,7% участников. Среди тех, у кого часто случались ортостатические коллапсы, риск развития деменции был на 40% выше.