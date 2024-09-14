Голуби для наведения ракет, пьяные черви: прошла Шнобелевская премия 2024 года

В этом году лауреатом стал Б. Ф. Скиннер за его проект, где он предложил использовать голубей в качестве систем наведения ракет.

В области ботаники Джейкоб Уайт и Фелипе Ямашита получили признание за открытие того, что виноградная лоза Boquila trifoliolata может имитировать внешний вид соседних пластиковых растений.

Премия по анатомии досталась Марджолейн Виллемс и ее коллегам за исследование того, в какую сторону закручивается узор волос у людей в Южном и в Северном полушарии.

В области медицины Ливен А. Шенк и его коллеги обнаружили, что поддельные лекарства с легкими побочными эффектами могут быть более эффективными, чем те, которые не имеют таковых и используют эффект плацебо.