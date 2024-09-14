Наука и технологии
Опубликовано 14 сентября 2024, 17:15
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Голуби для наведения ракет, пьяные черви: прошла Шнобелевская премия 2024 года

Наука с изюминкой
Церемония вручения Шнобелевской премии 2024 года, посвященная необычным и юмористическим научным исследованиям, прошла ночью 13 сентября. «Ig Nobel», учрежденная в 1991 году, присуждается за исследования, которые «сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься».
Голуби для наведения ракет, пьяные черви: прошла Шнобелевская премия 2024 года
© Ferra

В этом году лауреатом стал Б. Ф. Скиннер за его проект, где он предложил использовать голубей в качестве систем наведения ракет.

В области ботаники Джейкоб Уайт и Фелипе Ямашита получили признание за открытие того, что виноградная лоза Boquila trifoliolata может имитировать внешний вид соседних пластиковых растений.

Премия по анатомии досталась Марджолейн Виллемс и ее коллегам за исследование того, в какую сторону закручивается узор волос у людей в Южном и в Северном полушарии.

В области медицины Ливен А. Шенк и его коллеги обнаружили, что поддельные лекарства с легкими побочными эффектами могут быть более эффективными, чем те, которые не имеют таковых и используют эффект плацебо.

Голуби для наведения ракет, пьяные черви: прошла Шнобелевская премия 2024 года
© Ferra

В области физики отличился Джеймс К. Ляо, продемонстрировавший, что мертвая форель может плавать, используя пассивную тягу, а Рё Окабе и его команда исследовали, могут ли млекопитающие, включая людей, дышать через анус.

Премию по теории вероятности получил Франтишек Бартош с коллегами за подтверждение небольшой погрешности при подбрасывании монет, а Тесс Хиреманс с командой исследовали сортировку «пьяных» и трезвых червей с помощью хроматографии.

Наконец, исследование Сола Джастина Ньюмана выявило ошибки в данных о продолжительности жизни известных столетних людей, а Фордис Эли и Уильям Э. Петерсен изучили, как пугание коров влияет на выброс молока.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
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