Голуби для наведения ракет, пьяные черви: прошла Шнобелевская премия 2024 года

Голуби для наведения ракет, пьяные черви: прошла Шнобелевская премия 2024 годаНаука с изюминкой
В этом году лауреатом стал Б. Ф. Скиннер за его проект, где он предложил использовать голубей в качестве систем наведения ракет.
В области ботаники Джейкоб Уайт и Фелипе Ямашита получили признание за открытие того, что виноградная лоза Boquila trifoliolata может имитировать внешний вид соседних пластиковых растений.
Премия по анатомии досталась Марджолейн Виллемс и ее коллегам за исследование того, в какую сторону закручивается узор волос у людей в Южном и в Северном полушарии.
В области медицины Ливен А. Шенк и его коллеги обнаружили, что поддельные лекарства с легкими побочными эффектами могут быть более эффективными, чем те, которые не имеют таковых и используют эффект плацебо.
В области физики отличился Джеймс К. Ляо, продемонстрировавший, что мертвая форель может плавать, используя пассивную тягу, а Рё Окабе и его команда исследовали, могут ли млекопитающие, включая людей, дышать через анус.
Премию по теории вероятности получил Франтишек Бартош с коллегами за подтверждение небольшой погрешности при подбрасывании монет, а Тесс Хиреманс с командой исследовали сортировку «пьяных» и трезвых червей с помощью хроматографии.
Наконец, исследование Сола Джастина Ньюмана выявило ошибки в данных о продолжительности жизни известных столетних людей, а Фордис Эли и Уильям Э. Петерсен изучили, как пугание коров влияет на выброс молока.