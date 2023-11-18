Голубые ара лишь спустя 37 лет вывели птенцов в дикой природе

Это радостное событие произошло после того, как в июне 2022 г. первые восемь птиц проекта Spix's Macaw Release Project были выпущены в родную бразильскую среду обитания. Проект направлен на создание самоподдерживающейся популяции этого вида в дикой природе.

После того как в 2000 г. последний известный дикий голубой ара оказался на грани исчезновения, частные заводчики, зоопарки и правительство Бразилии предприняли целенаправленные усилия по восстановлению популяции. Пара выпущенных на волю ар, самец и самка, триумфально вывели двух птенцов в специально сконструированном гнезде, расположенном высоко на дереве Караибейра.