"Гомосячьи игрушки": в Lego ответили на критику продукции депутатом Госдумы

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"Гомосячьи игрушки": в Lego ответили на критику продукции депутатом ГосдумыСамо собой, компания обвинения отрицает
Депутат Госдумы Алексей Журавлев ранее обвинил компанию Lego в производстве пропагандирующих нацизм игрушек. Директор по маркетингу компании Дарья Гусева отрицает обвинения, о чем сообщает “Лента.ру”.
Дарья Гусева объяснила, что компания Lego “никогда не производила и не будет производить наборы игрушек с нацистской символикой, так как это противоречит ценностям и миссии бренда”.
Напомним, что ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев на полках одного из магазинов заметил конструкторы Lego с символами нацизма, к тому же он направил соответствующий запрос в прокуратуру.
Пускай они свои гомосячьи игрушки производят и поставляют их собственным детям, если им не жалко их будущее. Вымирающая нация. На таких принципах, на которых они живут, они просто обречены на уничтожение.
Алексей Журавлев
Депутат Госдумы