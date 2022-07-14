"Гомосячьи игрушки": в Lego ответили на критику продукции депутатом Госдумы

Дарья Гусева объяснила, что компания Lego “никогда не производила и не будет производить наборы игрушек с нацистской символикой, так как это противоречит ценностям и миссии бренда”.

Напомним, что ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев на полках одного из магазинов заметил конструкторы Lego с символами нацизма, к тому же он направил соответствующий запрос в прокуратуру.