"Гончаров" Мартина Скорсезе: великий фильм, который никогда не существовал

Это сообщение в основном игнорировалось до 2020 года, когда другой пользователь Tumblr сделал репост сообщения, написав: "этот идиот не видел Гончарова....". А потом история завертелась.

В начале этого месяца другой пользователь Tumblr beelzeebub сделал поддельный постер к фильму, десятки тысяч людей внезапно поделились им, и вот: родился новый фильм Скорсезе. Далее учитель музыки из Индианы написал для “Гончарова” тематическую песню, вдохновленную "Крестным отцом". Существует даже поддельная VHS-кассета.