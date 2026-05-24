Опубликовано 24 мая 2026, 19:551 мин.
Гонконг впервые отправит своего астронавта на космическую станцию «Тяньгун»Старт миссии «Шэньчжоу-23»
Китайское агентство пилотируемой космонавтики объявило, что представительница Гонконга Ля Цзяин примет участие в миссии к орбитальной станции «Тяньгун». Она станет первым астронавтом от Гонконга и четвертой женщиной, посетившей китайскую станцию.
Запуск пилотируемого корабля «Шэньчжоу-23» намечен на воскресенье в 23:08. В экипаж также вошли Чжу Янчжу и Чжан Чжиюань. Командиром миссии назначен Чжу Янчжу, ранее участвовавший в полете «Шэньчжоу-16». Для Ля Цзяин и Чжан Чжиюаня этот полет станет первым.
Ля Цзяин работает в полиции и имеет докторскую степень в области компьютерных наук. В 2024 году ее включили в четвертый набор китайских астронавтов, состоящий из 10 кандидатов, среди которых были восемь пилотов и два специалиста по полезной нагрузке из Гонконга и Макао.
Источник:Bloomberg
Автор:Ингела Воробьева
