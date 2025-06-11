Гонконг впервые запретил видеоигру из-за угрозы нацбезопасности

Опубликовано 11 июня 2025, 18:411 мин.
Гонконг впервые запретил видеоигру из-за угрозы нацбезопасностиВласти считают игру призывом к мятежу и свержению власти
Власти Гонконга впервые применили закон о нацбезопасности для запрета видеоигры, сочтя ее потенциальной угрозой государственному порядку. Под запрет попала мобильная игра Reversed Front: Bonfire, созданная тайваньскими разработчиками. В ней пользователи могли выбрать стороны — Гонконг, Тайвань, Тибет или Китай — и участвовать в виртуальном противостоянии, в том числе против коммунистического режима.
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По мнению гонконгской полиции, игра пропагандирует идеи вооруженного сопротивления и подстрекает к свержению правительства. В рамках закона власти начали блокировку онлайн-контента, связанного с игрой, и предостерегли граждан от ее скачивания. Распространение или дажем установка этого приложения теперь может трактоваться как подстрекательство к сепаратизму.
Игра исчезла из App Store и Google Play на территории Гонконга, а разработчики отказались от комментариев. Ранее они заявляли, что Google удалил проект за недостаточный контроль над пользовательскими именами, содержащими элементы вражды.