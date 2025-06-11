Гонконг впервые запретил видеоигру из-за угрозы нацбезопасности

По мнению гонконгской полиции, игра пропагандирует идеи вооруженного сопротивления и подстрекает к свержению правительства. В рамках закона власти начали блокировку онлайн-контента, связанного с игрой, и предостерегли граждан от ее скачивания. Распространение или дажем установка этого приложения теперь может трактоваться как подстрекательство к сепаратизму.

Игра исчезла из App Store и Google Play на территории Гонконга, а разработчики отказались от комментариев. Ранее они заявляли, что Google удалил проект за недостаточный контроль над пользовательскими именами, содержащими элементы вражды.