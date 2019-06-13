Гонконгцев оставили без порно на время протестов

12 июня жители Гонконга вышли на демонстрацию, посвящённую новому закону об экстрадиции в материковый Китай. По разным оценкам на улицы вышли от 300 тысяч до миллиона недовольных граждан. Протестующие блокировали дороги вокруг правительственных зданий, а магазины, рестораны и предприятия устроили забастовку, перестав работать.

К ним присоединились и два крупнейших порносайта: AVO1 и ThisAV. Первый 12 июня закрыл доступ ко всем видео и опубликовал на главной странице баннер с призывом выйти на демонстрацию около здания Законодательного собрания. Второй сайт ещё 8 июня информировал пользователей о протестах. Создатели ThisAV прямо написали: «Гонконг умирает. А ты всё ещё дрочишь?».

Сегодня два порносайта снова заработали. Однако теперь, зайдя на них, можно увидеть следующее: «Если вы гонконгский полицейский, его родственник или сторонник, покиньте, пожалуйста, этот сайт».