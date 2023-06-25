Гоночную команду поймали на использовании получающего данные о шинах соперников сканера

Гоночную команду поймали на использовании получающего данные о шинах соперников сканераИх оштрафовали
Во время квалификационного раунда гонки Формулы Е в Портленде команда DS Penske была оштрафована на 25 000 евро за скрытую установку RFID-сканера на въезде в пит-лейн. Стюарды FIA обнаружили, что сканер был способен собирать данные в режиме реального времени со всех гоночных автомобилей, что давало команде несправедливое преимущество.
По мнению стюардов FIA, установка оборудования на пит-лейн вообще запрещена, а сбор данных таким образом дает значительное преимущество, что считается несправедливым.
RFID-чипы используются в шинах Формулы Е для мониторинга состояния шин, таких как температура и давление, с самого начала существования этого вида спорта.
В текущем сезоне 2023 года Формула Е представила новый дизайн автомобиля, известный как "Gen 3", а также нового производителя шин, перешедшего от Michelin к Hankook iON. Эти изменения стали вызовом для команд, что потенциально и побудило Penske использовать инструменты для сбора информации о шинах соперников.