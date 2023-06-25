Гоночную команду поймали на использовании получающего данные о шинах соперников сканера

По мнению стюардов FIA, установка оборудования на пит-лейн вообще запрещена, а сбор данных таким образом дает значительное преимущество, что считается несправедливым.

RFID-чипы используются в шинах Формулы Е для мониторинга состояния шин, таких как температура и давление, с самого начала существования этого вида спорта.

В текущем сезоне 2023 года Формула Е представила новый дизайн автомобиля, известный как "Gen 3", а также нового производителя шин, перешедшего от Michelin к Hankook iON. Эти изменения стали вызовом для команд, что потенциально и побудило Penske использовать инструменты для сбора информации о шинах соперников.