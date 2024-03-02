Гонщик Формулы-1 потерял AirPods, теперь за их перемещением следят тысячи людей

Поначалу Делетраз считал, что его AirPods просто потерялись под сиденьем в самолете. Однако приложение Find My показало более приключенческую реальность. AirPods отправились в серию кросс-континентальных перелетов, перемещаясь между США и Европой с остановками в Париже и даже посреди Атлантики. Делетраз задокументировал путешествия AirPods в Twitter на многотысячную аудиторию, обратившись за помощью к United Airlines.

United ответила на твиты Делетраза и подтвердила, что расследует ситуацию. Однако AirPods продолжили свое путешествие, добрались до Цюриха, а затем до Канады, после чего полностью исчезли из самолетов. Find My обнаружило AirPods в жилом доме в Чикаго. Делетраз предположил, что кто-то, нашедший их в самолете, забрал их домой. Эта теория получила поддержку, когда приложение показало, что AirPods перемещаются по жилому комплексу.

Сага Делетраза приняла новый оборот, когда AirPods снова появились в аэропорту Чикаго на рейсе в Панаму. После AirPods вернулись в чикагскую квартиру, что заставило Делетраза предположить, что в этом может быть виновен кто-то из членов экипажа.

По словам представителя United, они работают над тем, чтобы установить личность жителя квартиры в Чикаго, отмеченной приложением Find My.

На данный момент судьба AirPods остается неизвестной.