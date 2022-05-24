Гонщика научили управлять болидом силой мысли

Алдан Зунига пострадал после аварии в 2013 году. Недавно американские медики и инженеры разработали для него систему управления автомобилем с помощью двух чипов. Один был имплантирован в мозг мужчины, а второй — в машину.

Как пояснили исследователи, электрические изменения улавливаются этим чипом в мозгу, а затем передаются по кабелю под кожей к маленькому компьютерному процессору. На данный момент технология позволяет Зуниге использовать силу мысли, чтобы завести болид мощностью 850 лошадиных сил и выжимать газ. Помимо этого, мужчина использует специальный шлем, который регистрирует движение его головы, а ещё оснащён дыхательной трубкой. Всё это помогает Зуниге тормозить и осуществлять повороты.