Goodyear начал разработку шин для лунного вездехода

Предполагается, что вездеход будет использоваться во время предстоящей миссии NASA на Луну Artemis. В Goodyear рассказали, что будут применять свою передовую технологию безвоздушных шин, используемую на Земле. Компания уже испытывает прототипы на имитациях лунного грунта.

Goodyear объяснила, что существующие луноходы NASA были построены всего для нескольких дней использования в пределах 8 километров от места их посадки. LTV же сможет ездить по пересечённой местности на гораздо большие расстояния, работая при более высоких экстремальных температурах.

В настоящее время высадка на Луну запланирована на 2025 год.