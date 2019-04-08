Google, Apple и Facebook будут платить 3-процентный налог

Сторонники предложения заявляют, что так компании будут платить справедливую долю за то, что осуществляют деятельность на территории Евросоюза. Например, Apple и другие компании неоднократно обвинялись в уклонении от налоговых обязательств.

Желание Франции о введении специального налога поддержал Европейский комиссар по вопросам конкуренции. Теперь Евросоюзу нужно глобальное соглашение относительно GAFA. Франция, однако, ждать соглашения не стала и уже начала работу над законопроектом, который опишет правила налогообложения.