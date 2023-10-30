Google бросит вызов доминированию ChatGPT и потратит на это $2 млрд

Главным игроком Anthropic является Claude 2 - чатбот, конкурирующий с ChatGPT от OpenAI, который наделал много шума. Исследование, проведенное компанией Arthur AI, показало, что Claude 2 является самым надежным чатботом с точки зрения самосознания: он отличает то, что знает, и дает ответы только в том случае, если у него есть подтверждающие данные.

В апреле Google уже инвестировал 300 млн долларов в Anthropic, получив контроль за 10% ее акций. В мае компания, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, привлекла дополнительные 450 млн долларов, что подчеркивает огромный спрос на большие языковые модели в отрасли.