Google будет частично оплачивать счета за электричество пользователей

Проект Community Solar предполагает, что подписываются на платную подписку, которая помогает построить и поддерживать местную солнечную ферму. Как только солнечные панели заработают, люди будут ежемесячно получать скидки на оплату электричества.

"Вы получите счет от Pivot Energy за подписку и кредиты на чистую энергию в счет оплаты электроэнергии. Стоимость кредитов, которые вы получите обратно, будет больше, чем стоимость вашей подписки", – объясняет компания.

Google утверждает, что это "гарантированная экономия не менее 60 долларов в первый год". Между тем, в качестве дополнительного стимула, "первые 2 000 человек, которые успешно зарегистрируются, получат подарочную карту Google Store на 125 долларов".