Google будет предупреждать о лжи в новостях

Уведомления будут показываться перед новостями, которые пока не проверены, то есть информации о них нет в надёжных источниках. Google предложит пользователям вернуться к этой информации позже, чтобы не довериться сразу фейку.

Пока уведомление появляется только в англоязычной версии поисковика. Чуть позже Google добавить его в поиск на других языках.

Как источники компания будет считать надёжными, пока неясно. Уточняется, что нововведение будет касаться тех новостей, которые были опубликованы кем-то раньше всех остальных. Среди таких запросов, например, «почему Бритни на литии» и «чёрный треугольник НЛО океан».