Google через суд обязали раскрыть личность автора негативного отзыва

Стоматолог из Мельбурна обнаружил в сервисе Google негативный отзыв от анонимного пользователя. В нём говорилось, что лечение у доктора было «крайне неловким и неудобным», а процедура оказалась «бесполезной тратой времени».

Сначала стоматолог сам обратился к Google и потребовал у компании удалить отзыв. Google, естественно, отказала. Чуть позже врач обратился к судье, и тот удовлетворил его требование. Теперь мужчина имеет право получить от Google всю информацию об авторе отзыва, в том числе его имя, IP-адрес, номера телефонов и прочие данные. Также от компании потребовали предоставить информацию обо всех пользователях, которые совершали действия с указанного IP-адреса в одно время с публикацией комментария.