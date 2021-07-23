Google Диск разрешит блокировать других пользователей за потенциальные домогательства

Функция появится у пользователей в течение следующих двух недель. Блокировка запретит аккаунтам открывать даже те файлы, которыми пользователь делился с ними ранее. Полученные от заблокированной учётной записи файлы тоже будут стёрты. Блокировка также не позволит нежелательным аккаунтам взаимодействовать с вами в других сервисах Google, например в Hangouts и Chat.

Google решила добавить эту функцию после случая, когда пользователь не смог удалить одну папку из общего доступа с бывшим партнёром.

Пользователи также смогут разблокировать аккаунты, если надо.