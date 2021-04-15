Наука и технологии
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Google добавила пасхалку на страницу грядущей конференции Google I/O 2021
Как всегда, получилось очень увлекательно
Около недели назад Google анонсировала конференцию Google I/O 2021. Сделала она это через необычную игру-квест, в результате которой раскрывалась дата проведения мероприятия. Теперь же поисковый гигант решил продолжить играться с пользователями, добавив пасхалку на страницу грядущей конференции.
Началось всё с того, что на главной странице Google I/O 2021 появился таймер с обратным отсчётом. Как пишет 9to5Google, рядом с ним есть разноцветные кружки. Нажав на один из них, вас перебросит на самый низ сайта, после чего начнётся игра «Арканоид».
Победив в ней, вам откроется команда «PIONEERS();». Если ввести её в консоль Chrome Dev Tools, то вы заработаете приз от Google, который можно сохранить у себя войдя в аккаунт на google.dev.