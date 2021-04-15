Google добавила пасхалку на страницу грядущей конференции Google I/O 2021

Началось всё с того, что на главной странице Google I/O 2021 появился таймер с обратным отсчётом. Как пишет 9to5Google, рядом с ним есть разноцветные кружки. Нажав на один из них, вас перебросит на самый низ сайта, после чего начнётся игра «Арканоид».