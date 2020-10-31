Google добавила средство обхода блокировок в свою фирменную подписку

В России он стоит 699 рублей в месяц. Первое время сервисом VPN для Android смогут воспользоваться только жители США. Позже Google расширит услугу.

Google считает, что средство обхода блокировок VPN поможет пользователям дополнительно защититься в интернете, поскольку данные будут передаваться по надёжно зашифрованному туннелю. Также компания обещает, что использование VPN не повлияет на скорость подключения к сети.

Помимо VPN в самую дорогую подписку входят 2 ТБ хранилища в Gmail, Google Диска и Google Фото, премиум-доступ к службе поддержки Google, консультации Pro Sessions от специалистов компании, кешбэк 10% в Google Store и золотой уровень в программе «Баллы Google Play».